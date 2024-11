PS diz que governo se prepara para apresentar um Orçamento que "é mais do mesmo"

O presidente do PS, à saída do encontro com o secretário das Finanças, para preparar a proposta de Orçamento da Região para 2025, disse que tudo indica que será "mais do mesmo".

Paulo Cafôfo diz que o Governo não responde às grandes preocupações dos madeirenses e a que o PS dá voz. São o caso da habitação, da saúde e do aumento de rendimentos.

O PS vai apresentar propostas de alteração na assembleia legislativa, mas não diz se, por isso, se vai abster pelo menos na primeira votação, na generalidade.

Cafôfo diz somente que o PS não assina cheques em branco, nem de cruz.