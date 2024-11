IL deve votar contra o Orçamento para 2025

A Iniciativa Liberal compareceu à reunião com o Governo Regional sem o deputado único na ALM. A delegação foi dirigida pelo líder regional do partido.

Nós final do encontro, Gonçalo Maia Camelo garantiu não haver divergências com o deputado Nuno Morna, com quem terá havido reuniões preparatórias. Além disso, Nuno Morna está em trabalho no parlamento.

Na reunião, a IL apresentou um conjunto de medidas liberais, que o partido não acredita que venham a merecer acolhimento por parte do Governo.

Além disso, a condição política dois Governo pirou desde a votação dos últimos dois orçamentos, que tiveram o voto contra do partido.

Por, Gonçalo Maia Camelo diz que, a não ser que o governo apresente um orçamento liberal, o voto deverá ser contra.

Nas propostas apresentadas, destaca-se a redução fiscal de 30% em todos os impostos, redução da despesa pública corrente, a redução do peso do sector público na economia.

Declarações no âmbito da audição prévia dos forças políticas com representação na Assembleia Legislativa da Madeira, na preparação do Orçamento e do Plano da Região para 2025.

