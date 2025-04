CMF fecha contas de 2024 com resultado líquido positivo de 2,7 milhões de euros

A Câmara Municipal do Funchal fechou o ano de 2024 com um resultado líquido positivo de 2,7 milhões de euros. Os dados foram apresentados, esta tarde, pela presidente do município, Cristina Pedra, que deu conta de uma recuperação de 107% face ao resultado líquido negativo registado no ano de 2021.

Na apresentação do fecho de contas de 2024, a autarca destacou o trabalho da sua equipa para a obtenção destes resultados. Há "um grande alinhamento com a orientação estratégica do Executivo".

Cristina Pedra explicou ainda que, na totalidade do mandato, conseguiram amortizar 15,8 milhões de euros.