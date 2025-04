XVII Colóquio do Mercado Quinhentista de Machico

Dando seguimento aos colóquios realizados em anos anteriores, e contextualizando a temática do Mercado Quinhentista 2025 'Mesteres: o saber nas mãos', a Escola Básica e Secundária de Machico (Comissão Organizadora do Mercado Quinhentista) realiza o XVII Colóquio do Mercado Quinhentista, no dia 10 de maio, sábado, no Fórum Machico.

O tema 'Mesteres: o saber nas mãos' será "uma forma de lembrar e enaltecer todos os obreiros e artífices que fizeram destas Ilhas Atlânticas um testemunho da audácia e determinação do povo português. Neste encontro pretende-se não só revisitar ofícios do passado e a tradição de saberes onde as mãos ocupam um papel determinante, mas também reflectir sobre o presente e as perspectivas futuras de trabalho.

Para se inscrever, preencha o formulário https://forms.gle/axTNztJ6GEekJzVE9