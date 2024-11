Xavier Nunes é o novo presidente da Associação de Ciclismo da Madeira

A lista liderada por Xavier Nunes foi a vencedora das eleições para os órgãos socias que terão a cargo a liderança da Associação de Ciclismo da Madeira no quadriénio 2024-2028.

As eleições decorreram durante a noite de ontem no Complexo Piscinas Olímpicas do Funchal, e pela primeira vez nos 14 anos de existência da Associação de Ciclismo da Madeira, concorreram 2 listas, lideradas por Xavier Nunes e Paulo Pita da Silva, em que por sufrágio de 90% dos delegados, a maioria tendeu para a lista apresentada por Xavier Nunes, reunindo a preferência de dez dos dezassete votantes.

Xavier, tem uma ligação de longa data à modalidade, contribuindo há mais de uma década nas organizações das corridas realizadas na zona oeste da ilha, sendo um dos impulsionadores da modalidade na região, sempre com uma postura trabalhadora e humilde que o caracteriza que acresce a experiência associativa destes últimos dois anos, em que foi vice-presidente na liderança de Rui Almeida.

O aumento da demografia federada, o crescimento das Escolas de Ciclismo e do Cross-Country na região e dotar a associação de utilidade publica desportiva são das principais prioridades desta nova direção, ao mesmo tempo que garante a qualidade organizativa existente em parte devido ao apetrecho tecnológico de novos sistemas de classificações.

Os novos órgãos sociais tomam posse no dia 14 de novembro, pelas 19 horas, no Museu de Eletricidade - Casa da Luz – Funchal.