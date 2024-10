'Madeira Friends' em conferência internacional de surf e nomadismo digital em Marrocos

A Associação Madeira Friends rumou a Marrocos para participar na Taghazout Surf Expo, um evento de referência internacinoal de 4 dias em África que contou com mais de 80 projectos e 40 mil participantes.

Foram vários dias de pitches, palestras, partilha de conhecimento e networking. O evento também contou com surfistas de renome mundial e a participação de diversos líderes no espaço do nomadismo digital. Foram apresentados estudos relacionados com o surf e o nomadismo digital, para além de largos debates e a exploração de novas soluções e inovações turísticas para a região. A temática da sustentabilidade e o foco nos locais foram temas fortes.

"Quando recebemos o convite do comité científico da Surf Expo para viajar até Marrocos foi uma surpresa, mas mostra que o trabalho que a Madeira está a desenvolver tem impacto a nível global. Marrocos quer posicionar-se ainda mais como hub internacional de surf e trabalho remoto e nós partilhámos a nossa visão, trajeto e história. Cada região tem as suas potencialidades próprias, se a Madeira tem as levadas, a montanha e a natureza, Taghazout tem o surf. Existe uma interseção entre surfistas e trabalhadores remotos e eles já perceberem que se melhorarem algumas coisas na sua oferta turística, podem capitalizar ainda mais nesse segmento de mercado", afirmou Luís Calado.

E acrescentou que, além da partilha de conhecimentos e boas práticas, este evento foi muito importante para fazer novos contatos, networking e conhecer novas realidades. "Ter a Madeira representada através da nossa associação nas roundtables e discussões com vários operadores turísticos, académicos e instituições governamentais foi para nós um enorme orgulho e um atestado ao nosso trabalho até agora na ilha. Ter um lugar na “mesa” foi um reconhecimento importante e quem sabe até podemos estar presentes em mais eventos deste género uma vez que o feedback foi muito positivo", referiu.