Município da Calheta associa-se à campanha regional 'Click na Mudança Contra a Violência Doméstica'

O Município da Calheta vai associar-se à campanha regional 'Click na Mudança Contra a Violência Doméstica', reforçando o compromisso na sensibilização e prevenção deste problema social urgente.

A abertura oficial da campanha ocorrerá no próximo dia 6 de Novembro, quarta-feira, às 10h30 horas, junto aos jardins dos Paços do Concelho, onde será apresentada uma instalação alusiva a esta causa. O projecto ficará patente no local até o dia 25 de Novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

"Pretende-se, com esta exposição, lançar um convite à reflexão e sensibilização, destacando a importância de um esforço coletivo para combater a violência doméstica. A iniciativa tem como objectivo alertar a comunidade para os sinais de abuso dentro do ceio familiar, fomentando o apoio às vítimas e promovendo uma sociedade mais segura e justa para todos", revela a autarquia à imprensa.