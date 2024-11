Um acidente, há instantes, no túnel entre a Ribeira Brava e a Tabua, na Via Expresso, provocou dois feridos.

Para o local do sinistro, que aconteceu no sentido Ponta do Sol-Ribeira Brava, foram mobilizadas duas ambulâncias, uma dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e outa dos Ponta do Sol e os Bombeiros Voluntários da Calheta.

De momento, desconhece-se a gravidade dos ferimentos nas duas vítimas.

A circulação rodoviária na zona ficou congestionada, provocando algumas filas de trânsito.