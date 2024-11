Três feridos em acidente na entrada do Parque Empresarial de Câmara de Lobos

Três feridos foi o resultado de um acidente, esta manhã, na Estrada Nova do Pedregal, mais concretamente na entrada do Parque Empresarial de Câmara de Lobos.

Apesar de ainda se desconhecer informações sobre todas vítimas, sabe-se que duas delas, com ferimentos ligeiros, foram socorridas e levadas para o hospital pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, enquanto a outra vítima, uma mulher, de 47 anos, apresentava dores no tórax e foi assistida e transportada por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.