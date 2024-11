PS exige transparência nas contas da Associação de Promoção da Madeira e na gestão dos dinheiros públicos

O Grupo Parlamentar do PS manifestou, hoje, a sua preocupação em relação às irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas (TdC) no que respeita às contas da Associação de Promoção da Madeira (APM) no biénio 2020-2021, defendendo a necessidade de haver rigor e transparência na gestão dos dinheiros públicos.

Em conferência de imprensa, a deputada Patrícia Agrela apontou que a auditoria do TdC detectou inúmeras irregularidades no que concerne aos apoios que este organismo teve disponíveis no período em questão. Como referiu, foram concedidos mais de 27 milhões de euros à APM, 23 milhões dos quais provenientes do Governo Regional e os restantes quatro milhões atribuídos pelo Turismo de Portugal.

Como exemplos, a socialista adiantou que o relatório do Tribunal aponta que 16 milhões de euros atribuídos no âmbito da rubrica ‘Eventos’ não obedeceram a qualquer regulamento prévio e que, por outro lado, a maioria dos contratos realizados com entidades fornecedoras foram feitos através de ajuste directo.

“Não houve qualquer documentação e fundamentação em relação aos motivos pelos quais foram escolhidas estas entidades fornecedoras”, criticou a parlamentar, lembrando que há outras modalidades que poderiam ter sido seguidas, como consultas prévias e concursos públicos.

Para além disso, Patrícia Agrela deu conta do facto de terem sido atribuídos oito milhões de euros a agências de viagens para campanhas de promoção do destino Madeira, reparando, contudo, que o modo como esses montantes foram concedidos não foi divulgado da forma mais transparente.

“Estamos perante indicadores que nos devem preocupar, porque estamos a falar de 23 milhões de euros provenientes do Governo Regional”, afirmou a deputada do PS, condenando a “gestão pouco cuidada e muito pouco transparente dos dinheiros públicos”.

Patrícia Agrela reagiu também com “enorme estupefação” às declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que desvalorizou esta situação.