Duas pessoas ficam desalojadas após laje de casa desabar

A forte chuva sentida esta manhã fez desabar parte da laje de uma casa com poucas condições de habitabilidade na Rua do Chão da Loba, no Funchal. A situação deixou um idoso e um homem desalojados.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários Madeirenses, assim como o Serviço Municipal de Protecção Civil.

Segundo o que foi possível aferir, os serviços camarários vão tomar conta da ocorrência