Chuva no Areeiro atinge quantidade de aviso vermelho

Dos 65,7 litros de chuva por metro quadrado (mm) acumulados hoje, até às 8 horas, na estação meteorológica do Chão do Areeiro, 62,9 mm haviam sido registados nas últimas 6 horas (entre as 2 e as 8 horas), valor que corresponde a aviso vermelho para o intervalo de 6h.

Nesta estação localizada na serra do Funchal a mais de 1500 metros de altitude, eis os registos extremos da precipitação até às 8 horas apurados pela estação meteorológica do IPMA: 5,1 mm/10 min; 12,6 mm/30 min (aviso amarelo/1h); 20,4 mm/1h (amarelo); 32,3 mm/2h (amarelo/6h); 42,9 mm/3h (laranja/6h); 62,9 mm/6h (vermelho).