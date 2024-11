Piso molhado obriga a cautelas mas não facilita circulação

Bom dia. Pouco falta para as 8h00 e as estradas da madeira, nomeadamente a Via Rápida já apresenta vários sinais de que vai ser uma manhã complicada. A esta hora (7h45) que analisamos o trânsito, já se afigura um congestionamento de mais de 5 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava a partir da zona da Cancela.

O local habitual, apesar de tudo, nem sequer é o maior problema para este já grande congestionamento, mas sim a chuva, que leva ao piso molhado, e algum nevoeiro em certas zonas, também contribuem para que os condutores abrandem por cautela. E ainda bem que assim é.

Neste momento, pelo menos, não há registo de qualquer acidente e é importante que os condutores tenham isso em mente, seja em que tipo de estrada estejam a circular.