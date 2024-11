Plantas endémicas passam a custar cinco vezes mais é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Desde o início da semana passada estão a ser aplicadas as novas tarifas pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. Governo fala em aumento de custos de produção.

Subida de 12% no preço da água revolta presidentes de Câmara é outro tema que merece destaque na primeira. A ‘Águas e Resíduos da Madeira’, com autorização do Governo, propõe aumentos generalizados a partir de 1 de Janeiro de 2025. Por imposição legal, a proposta está a ser conversada com os Municípios, que contestam a intenção. Empresa alega que, em 2025, há grandes gastos com recursos humanos e energia, o que obriga a um tarifário superior.

“A administração pública devia levar uma grande volta”, para se referir a Teresa Brazão, ex-directora regional de Cultura, agora reformada, que fala sobre o regresso às exposições.

Nota ainda para o Aeroporto da Madeira com o melhor Novembro de sempre.

Nos Casos do Dia, saiba que pai e filho foram realojados após queda de laje em casa degradada.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper. Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'. Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt. É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.