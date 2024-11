Chuva forte prevista para a Madeira "não está relacionada directamente com esta tempestade" Patty

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revela que "a tempestade subtropical Patty, nomeada hoje pelo National Hurricane Center (NHC), estava às 12 UTC de hoje centrada perto de 39N 33W, com uma pressão mínima no seu centro de 982 hPa".

O IPMA adianta ainda que "a sua trajectória prevista será para Leste/Sueste até dia 4, às 00UTC, altura em que passa a depressão pós tropical, movendo-se em seguida para Leste/Nordeste".

Durante esta trajectória, acresenta ainda o IPMA, "a depressão irá enchendo e perdendo as suas características subtropicais, com o seu remanescente a ficar próximo do continente no dia 5, terça-feira, às 12UTC, em 42N 10W".

O IPMA esclarece que "a precipitação que está prevista para o arquipélago da Madeira para dia 3, amanhã, e para o continente no dia 4, segunda-feira, é devida a uma ondulação frontal de actividade moderada a forte e não está relacionada directamente com esta tempestade, cujos efeitos se deverão cingir ao arquipélago dos Açores e às zonas marítimas de responsabilidade nacional".

No caso do arquipélago da Madeira, foi já emitido aviso de precipitação.

Aviso amarelo para precipitação forte este domingo O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) coloca a Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo, este domingo, dia 3 de Novembro, devido a precipitação por vezes forte.

O IPMA continuará a acompanhar a trajectória da tempestade subtropical Patty e a vigiar o tempo associado, sendo este comunicado actualizado caso se justifique.