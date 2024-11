Tânia Monteiro conquista prova no País Basco

A atleta e treinadora da Naval Box, Tânia Monteiro, sagrou-se vencedora da Basque CrossFit Txapelketa 2024, uma competição prestigiada que decorreu na cidade de Bilbau. Este evento, licenciado pela CrossFit Inc., contou com a presença de inúmeros atletas de alto nível e teve Tânia Monteiro em grande destaque na categoria Master +40.

Representando o Clube Naval do Funchal, Tânia Monteiro exibiu uma performance impressionante ao longo dos três dias de prova, dominando consistentemente as diversas modalidades da competição e mostrando-se imbatível frente às adversárias. Este feito reafirma o seu talento e a dedicação que investe no desporto.

Vale ainda lembrar que, no espaço de um mês, este é já o segundo pódio conquistado pela atleta madeirense, após alcançar o terceiro lugar na mesma categoria no evento realizado em Marbella.