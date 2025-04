PSP deteve no Funchal adepto proibido de frequentar recintos desportivos

Um adepto interdito de frequentar recintos desportivos foi detido no sábado no Funchal, no jogo da II Liga de futebol entre Marítimo e Leixões, informou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

"Com a colaboração dos assistentes de recinto desportivo, a PSP deteve um adepto por flagrante desobediência à sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos, aplicada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD)", revelaram as autoridades.

O prevaricador estava proibido de frequentar recintos desportivos na sequência da utilização de artefactos pirotécnicos em junho de 2023, no jogo entre o Estrela da Amadora e o Marítimo, realizado na Amadora.

Com o desrespeito da medida de interdição, o indivíduo incorre em pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias, de acordo com o crime de desobediência, legislado no artigo 348.º do Código Penal.

Segundo as autoridades, desde o início da época são já 23 os adeptos intercetados por violação de medidas de interdição de acesso a recintos desportivos.

"Estas detenções refletem o compromisso contínuo das autoridades, designadamente a PSP e a APCVD, em fazer cumprir as medidas de interdição, garantindo um ambiente seguro, protegido e acolhedor nos espetáculos desportivos", destacou a polícia.