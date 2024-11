Motivos de saúde levam ao cancelamento do concerto de Christina Kubisch no MadeiraDiG

É por motivos de saúde que Christina Kubisch vai falhar MADEIRADiG 2024. Deste modo, Heinali, compositor musical e artista sonoro ucraniano, junta-se ao leque de artistas da 20ª edição do evento.

A artista alemã tinha concerto marcado para esta sexta-feira, dia 29 de Novembro, no auditório do MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira. Então, Heinali actuará juntamente com Bendik Giske, esta sexta-feira, pelas 21h30, no auditório do MUDAS.

Entretanto, o festival arranca já hoje, pelas 21h30, no Centro Cultural John dos Passos com o concerto de Raphael Roginski, proveniente da Ucrânia. "O seu primeiro lançamento pela Injazero Records foi o LP Anthem, uma viagem evocativa de vanguarda que foi lançada em Fevereiro de 2017. A sua produção incorpora tanto explorações eletroacústicas de som processado como piano solo suave, tanto músicas desaantes como músicas sombrias ou serenas", refere nota à imprensa.

O MADEIRADiG segue a sua habitual programação, com concertos a decorrer entre o Centro Cultural John dos Passos e o auditório do MUDAS, seguindo-se as after sessions na Estalagem da Ponta do Sol. Os concertos no Centro Cultural John dos Passos são de entrada livre, tendo os restantes concertos no MUDAS um valor de 20 euros, bilhete diário, disponível no sítio oficial do MADEIRADiG.