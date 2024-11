Candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos demonstra clara capacidade

A candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos ao Mundial2030 de futebol "demonstrou claramente capacidade para receber com sucesso" o torneio, segundo o relatório de avaliação divulgado sexta-feira pela FIFA.

"Tomando todos os aspetos em consideração, a candidatura demonstrou claramente a capacidade para receber com sucesso o Mundial2030. Se for bem-sucedida, a FIFA está entusiasmada por trabalhar em conjunto com os anfitriões desde o início, para entregar uma edição memorável e de classe mundial do campeonato do Mundo, um que representa o último num século de torneios -- deixando um legado importante e longevo para o futebol e a sua comunidade global", pode ler-se no relatório.

Segundo o mesmo documento, a candidatura dos três países recebeu uma nota de 4,2 em cinco, por isso "excedendo os requisitos mínimos" para ser selecionada no Congresso FIFA de 11 de dezembro, última etapa para a oficialização desta atribuição.

Além do grosso do torneio disputado nestes três países, Argentina, Paraguai e Uruguai acolherão três jogos da fase final, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930, depois de também receberem parecer favorável da FIFA, com uma nota de 3,6.

"Com base nestes resultados, bem como as avaliações completas, a FIFA determinou que estas candidaturas se qualificaram para serem consideradas pelo Conselho FIFA e o Congresso FIFA, por excederem os requisitos mínimos nas avaliações técnicas para acolher o Mundial2030 e a Celebração Centenária", acrescenta o relatório.

Os três estádios portugueses que irão acolher jogos do Mundial2030 serão o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto.

De resto, o Estádio da Luz - o único dos três com capacidade mínima de 60.000 lugares - irá acolher uma das meias-finais da competição, revelou em abril o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

Portugal estreia-se na organização de Mundiais, após já ter recebido o Europeu de 2004, enquanto a Espanha organizou o Euro1964 e o Mundial1982, e Marrocos acolheu unicamente a Taça das Nações Africanas (CAN) em 1988, condição que irá repetir 2025.