Promovidos Nacional e Santa Clara lideram em longevidade nos bancos da I Liga

Santa Clara e Nacional distanciam-se dos restantes 16 clubes da edição 2024/25 da I Liga de futebol em longevidade técnica, ao manterem os treinadores inteiramente responsáveis pelas respetivas promoções a partir do segundo escalão na época anterior.

Vasco Matos lidera os açorianos há 519 dias, num percurso iniciado em 20 de junho de 2023 e abrilhantado pela conquista do título de campeão da edição 2023/24 da II Liga, enquanto Tiago Margarido está em funções há 506 dias, desde 03 de julho do ano, nos madeirenses, que regressaram à elite através do segundo lugar no patamar secundário.

Vasco Matos está há 519 dias a liderar a equipa do Santa Clara. Foto Helder santos/Aspress

No início do mês, os dois técnicos tornaram-se os mais duradouros no escalão principal, face às saídas quase em simultâneo de Ruben Amorim e Luís Freire, que orientavam o campeão nacional e líder invicto Sporting e o Rio Ave desde março de 2020 e junho de 2021, respetivamente.

Para os seus lugares, duas caras conhecidas do futebol nacional. E se Petit chegou livre de compromissos a Vila do Conde ainda antes da 11.ª jornada, João Pereira foi promovido da equipa B 'leonina', da Liga 3, logo a seguir, em plena paragem da prova para os compromissos das seleções nacionais, face à investida dos ingleses do Manchester United por Amorim.

Em todas as 25 edições do campeonato iniciadas desde a viragem do milénio foram várias as mudanças técnicas em diferentes momentos, mas nunca se tinha registado a ausência em plena época de, pelo menos, um treinador com um ano e meio de atividade no mesmo clube.

Esse panorama foi contrariado em 2024/25, quase três meses e meio depois do início da prova, face às nove trocas definitivas em 11 rondas, um novo recorde no século XXI, que foi estabelecido na sexta-feira, quando Daniel Ramos sucedeu a Vítor Campelos no AVS.

Outros seis clubes já mudaram com a época em andamento, incluindo Arouca, Estrela da Amadora, Farense ou Gil Vicente, bem como Sporting de Braga, no qual Carlos Carvalhal substituiu Daniel Sousa logo a seguir à ronda inicial, encetando a terceira passagem pelo banco, e Benfica, novamente treinado ao fim de quatro anos por Bruno Lage, campeão em 2018/19, face à saída na quarta ronda do alemão Roger Schmidt, vencedor em 2022/23.

A alteração técnica no Gil Vicente teve a particularidade de acontecer a apenas dois dias da estreia na prova, quando Carlos Cunha rendeu de forma interina Tozé Marreco - viria a suceder a José Mota no Farense à sexta jornada -, antes da entrada permanente de Bruno Pinheiro a partir da segunda ronda.

Já Boavista, Casa Pia, Estoril Praia, Moreirense e Vitória de Guimarães mantêm as apostas feitas no defeso, tal como o FC Porto, cuja renovação presidencial acelerou em junho o fim do ciclo de sete épocas sob orientação de Sérgio Conceição, substituído pelo ex-adjunto Vítor Bruno.

Em função das recentes mudanças nos rivais Benfica e Sporting, os 'dragões' têm o caso de maior durabilidade técnica entre 'grandes', mas estão distantes do Santa Clara e do Nacional, que são perseguidos pelo Famalicão, com Armando Evangelista em funções há oito meses exatos.

O recorde de longevidade nas edições da I Liga iniciadas no século XXI pertence ao ex-médio internacional português António Sousa, cuja primeira passagem pelo banco do Beira-Mar aconteceu entre fevereiro de 1997 e maio de 2004, um total de 2.632 dias, intercalando cinco temporadas no escalão principal com três no patamar secundário.

Segue-se Sérgio Conceição, que comandou o FC Porto durante 2.482 dias (2017-2024), assinalados pela conquista das edições 2017/18, 2019/20 e 2021/22 da I Liga, enquanto Jorge Jesus encerra o pódio, fruto de 2.112 dias na primeira de duas fases à frente do Benfica (2009-2015), que levou ao título de campeão nacional em 2009/10, 2013/14 e 2014/15.

Entre as cinco principais Ligas europeias (Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França), sobressai o trajeto ascensional de 6.269 dias de Frank Schmidt no Heidenheim, ao qual chegou em setembro de 2007, quando o clube alinhava no quinto escalão germânico.

O argentino Diego Simeone está prestes a completar o 13.º ano nos espanhóis do Atlético de Madrid e soma 4.701 dias desde o seu primeiro jogo, contra os 3.021 do espanhol Pep Guardiola e de Gian Piero Gasperini no tetracampeão inglês Manchester City e nos italianos da Atalanta, vencedores da edição 2023/24 da Liga Europa, respetivamente.