Sporting-Santa Clara da Taça em 18 de Dezembro e Farense-Benfica em 14 de Janeiro

O Sporting-Santa Clara, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, foi hoje agendado para 18 de dezembro, enquanto o Farense-Benfica será disputado em 14 de janeiro do próximo ano.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu hoje conta da calendarização completa dos 'oitavos' da competição, que arranca precisamente com os campeões nacionais a receberem os açorianos em Alvalade, pelas 20:45 de 18 de dezembro, uma quarta-feira.

Depois dessa partida, e numa semana em que o Benfica acerta calendário na I Liga ao retomar o encontro suspenso em casa do Nacional, no dia 19 de dezembro, seguem-se dois jogos com clubes de fora dos escalões profissionais, começando pelo Tirsense-Rebordosa (11:00), com o Oliveira do Hospital-São João de Ver às 14:00, ambos no dia 21 de dezembro.

No dia 12 de janeiro, um domingo, O Elvas recebe o Vitória de Guimarães, pelas 14:00, seguindo-se o Casa Pia-Rio Ave, duelo de primodivisionários agendado para as 16:45, seguindo-se um outro, o Gil Vicente-Moreirense, pelas 19:45.

Na terça-feira, dia 14, as 'águias' visitam o Farense, às 20:15, com o quadro dos oitavos de final encerrado também pelas 20:15, mas do dia seguinte, na receção do Sporting de Braga ao Lusitano de Évora.

Programa dos oitavos de final da Taça de Portugal

- Quarta-feira, 18 dez:

Sporting (I) - Santa Clara (I), 20:45.

- Sábado, 21 dez:

Tirsense (CP) - Rebordosa (CP), 11:00.

Oliveira do Hospital (L3) - São João de Ver (L3), 14:00.

- Domingo, 12 jan:

O Elvas (CP) - Vitória de Guimarães (I), 14:00.

Casa Pia (I) - Rio Ave (I), 16:45.

Gil Vicente (I) - Moreirense (I), 19:45.

- Terça-feira, 14 jan:

Farense (I) - Benfica (I), 20:15.

- Quarta-feira, 15 jan:

Sporting de Braga (I) - Lusitano Évora (CP), 20:15.