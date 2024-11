Centro Cultural e Desportivo de São José quer duplicar capacidade de resposta

O Centro Cultural e Desportivo de São José, no Funchal, tem a pretensão de duplicar a sua capacidade de resposta, passando a acolher 50 utentes no seu Centro de Dia, que actualmente responde às necessidades de 25 idosos.

Essa foi uma intenção reforçada no decorrer da cerimónia que, esta sexta-feira, assinalou os 25 anos desta instituição particular de solidariedade social.

O processo está em análise, com o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude a manifestar agrado com essa pretensão, conforme fez saber o gabinete de Ana Sousa, em comunicado.

A governante garantiu, esta sexta-feira, que "o Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, encontra-se a analisar a proposta e a proceder à revisão do acordo de funcionamento em vigor. Caso estejam reunidas todas as condições para avançar, teremos todo o gosto em cooperar na realização deste objectivo e consideramos ser da mais elementar justiça apoiar causas nobres que vão ao encontro daqueles que são também os nossos objectivos, nomeadamente, alargar a capacidade de resposta das Insitutições, garantido assim a promoção da melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa e retardar, quanto possível, a sua institucionalização".

Na ocasião, Ana Sousa não perdeu a oportunidade para agradecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por esta instituição, nomeadamente pelo "apoio à população idosa e às famílias em situação de maior vulnerabilidade económica e social".