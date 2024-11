Colégio de Santa Teresinha recebe formação de suporte básico de vida

A APEE-CST (Associação de Pais e Encarregados de Educação do Colégio de Santa Teresinha) irá promover nos dias 30 de Setembro e 1 de Outubro, na referida instituição de ensino, uma formação em "Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa".

De acordo com Vítor Alves, da APPE-CST, "esta formação, dada pela Madeira Emergência, entidade acreditada e reconhecida pela Proteção Civil regional", visa "capacitar operacionais de DAE, através da formação e treino em Suporte Básico de Vida, bem como o correto uso de um DAE com vista a aumentar a eficácia do pré-socorro até à chegada das equipas diferenciadas".

Além disso, salienta que, "em breve, por doação da nossa Associação, o Colégio passará a dispor de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE), pelo que, neste momento e após articulação com a Direção do CST, há um grupo a receber a necessária formação".

E conclui, frisando que "para a APEE-CST é um orgulho poder fazer esta aquisição e conferir um ambiente mais seguro aos nossos filhos e a toda a comunidade escolar. A participação cívica e a responsabilidade social que estão inerentes à nossa ação motivam que sejamos, também, agentes de saúde pública".