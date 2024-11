Nacional promove ‘Os Mágicos da Choupana’ no Colégio de Santa Teresinha

A equipa profissional do Clube Desportivo Nacional vai associar-se a uma iniciativa de promoção da leitura no Colégio de Santa Teresinha, agendada para amanhã e organizada pela Associação de Pais daquele estabelecimento de ensino: a apresentação do livro ‘Os Mágicos da Choupana’, pela autora Andreia Nascimento.

Na sessão, agendada para as 13h40 e que deverá decorrer no ginásio daquele estabelecimento de ensino, vão marcar presença o técnico do CD Nacional, Tiago Margarido, acompanhado por dois futebolistas: Jota e Rui Encarnação. Entre algumas suspresas reservadas para os alunos, o clube madeirense da I Liga vai doar livros à biblioteca escolar, revelou Vitor Alves, da Associação de Pais e de Encarregados de Educação do Colégio de Santa Teresinha.

Editado pela Imprensa Académica em Dezembro de 2020, o livro infanto-juvenil ‘Os Mágicos da Choupana’ conta, ao longo de 92 páginas, uma série de aventuras ilustradas. “Guiados pela avó Isabel, a Maria, o Augusto, o Tomás e a Inês partem numa viagem ao passado, às raízes de uma paixão que une a sua família há várias gerações, revisitando alguns momentos da infância, passados em família, no passatempo domingueiro da época”, lê-se na descrição.

A obra relata “marcos assinaláveis do Clube Desportivo Nacional, instituição que constitui, desde a sua origem, um verdadeiro agente de desenvolvimento social, cultural e identitário da Madeira”.

Além de ‘Os Mágicos da Choupana’, Andreia Nascimento assina também outras obras vocaccionadas para o público infanto-juvenil como ‘Max: o Genial e Irrequieto artista’ (em co-autoria com Luís Sousa), e ‘Uma História do Mar à Serra’.

Natural do Funchal, Andreia Micaela Nascimento é licenciada em Sociologia pela Universidade Autónoma de Lisboa, licenciada em Comunicação, Cultura e Organizações e Mestre em Gestão Cultural pela Universidade da Madeira (UMa). Assume, desde 2008, funções na Direção do Departamento de Comunicação e na Coordenação Pedagógica da Associação Académica da Universidade da Madeira.

Foi membro do primeiro Conselho de Leitores do Diário de Notícias, órgão de comunicação social para o qual colabora com espaço livre de opinião desde 2010. No mesmo ano, participou no Livro do Centenário do Clube Desportivo Nacional, obra com coordenação de Tolentino Nóbrega e prefácio de José Manuel Paquete de Oliveira.

No ano em que integrou o Conselho de Cultura da UMa, em 2012, foi preletora no Colóquio Rap e Literatura Popular, com a comunicação ‘Racismo: A Voz da Periferia’ e, em 2014, colaborou no livro ‘Max: o Genial e Irrequieto artista’, coordenou exposições e promoveu iniciativas culturais diversas.