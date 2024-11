Dê vida ao seu presépio com os materiais da Casa Santo António

Estamos em contagem decrescente para a quadra natalícia e, como é hábito nesta época especial, já é tempo de montar o presépio que enche as casas de significado e magia. Para criar cenários cheios de vida, a Casa Santo António oferece uma ampla selecção de materiais. Entre os itens indispensáveis está o papel Kraft na cor amadeirada, perfeito para construir celeiros, estábulos e simular estruturas rochosas com um toque rústico e realista.

No entanto, a Casa Santo António tem tudo o que precisa para criar um presépio ao seu gosto e medida, incluindo o vieux-cheine: produto versátil e muito utilizado para dar uma coloração mais forte a várias superfícies, incluindo madeiras e o próprio papel do presépio. Simula texturas naturais e é perfeito para dar destacar cada detalhe do seu presépio. Além disso, é fácil de aplicar e ideal tanto para profissionais como para amadores.

Visite a Casa Santo António e descubra os materiais que irão dar um toque especial à sua decoração. Dê asas à sua imaginação e torne esta quadra natalícia ainda mais especial.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

