Porto Santo recebe Campeonatos do Mundo de Veteranos de Xadrez

De 16 a 29 de Novembro, a ilha do Porto Santo é a 'casa' da competição que reúne mais de 200 participantes que marcam presença nos Mundiais de Veteranos (xadrezistas com mais de 50 anos). Um evento cuja organização foi atribuída pela Federação Internacional de Xadrez (FIDE) à Federação Portuguesa de Xadrez (FPX).

Com idades acima dos 50 anos, participam nesta competição mais de 200 participantes, de diversas nacionalidades, como Cazaquistão, EUA, Alemanha, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Suécia, Inglaterra, Brasil, Canadá, Espanha, Azerbaijão, Holanda, Israel, França, Polónia, Reino Unido e também xadrezistas de nacionalidade portuguesa.

As instalações do Hotel Vila Baleira recebem os Campeonatos do Mundo de Veteranos de Xadrez.

“É com enorme orgulho que nos associamos a esta competição e que oferecemos a nossa casa como palco para esta competição. Continuamos com o nosso compromisso em ajudar a promover as nossas ilhas como destino turístico e ideal para a prática de diversas modalidades desportivas, como é o caso do xadrez”, afirma Bruno Martins, director geral do grupo Vila Baleira Hotels & Resorts.