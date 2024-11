Projecto 'Um Dia Pela Vida' recebe donativo da Associação de Bridge

O projecto 'Um Dia Pela Vida' recebeu um cheque no valor de 2.750 euros, na cerimónia de encerramento do 27.º Madeira International Bridge Open, que se realizou entre os dias 4 e 10 de Novembro, que se realizou no Funchal. A entrega foi realizada por Miguel Teixeira, presidente da Associação de Bridge da Madeira e "simboliza o compromisso da comunidade de bridge em apoiar causas sociais relevantes".

Este foi um valor angariado para a Liga Portuguesa Contra o Cancro que vai reforçar as verbas disponíveis para ações de prevenção, sensibilização e ajuda a pacientes oncológicos e às suas famílias.

Carlos Coelho, responsável local do projecto ‘Um Dia Pela Vida’ destaca a importância deste contributo e deixa o repto para que mais associações, instituições e empresas possam contribuir para esta causa, que é de todos. “Acredito que a responsabilidade social deve fazer parte da missão de todas as instituições, que podem assumir um papel mais activo no apoio a causas que a todos dizem respeito, como é a prevenção e a luta contra o cancro”, frisou.

“Que esta iniciativa inspire toda a comunidade a se envolver no projeto ‘Um Dia Pela Vida’. Juntos, podemos criar um impacto significativo na conscientização, prevenção e diagnóstico precoce, e apoiar e trazer esperança a todas as pessoas que enfrentam o cancro”, enalteceu Carlos Coelho.

‘Um Dia Pela Vida’ nasceu, em Portugal, em 2005, no âmbito de um programa internacional da ‘American Cancer Society’, e permitiu recolher, ao longo destas duas décadas, 5 milhões de euros para apoio social das comunidades, envolvendo 400 mil pessoas, entre voluntários, doentes e famílias.