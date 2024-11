Dois bombeiros da Região em formação nos Açores

O Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) iniciou um curso Intermédio de Intervenção em Estruturas Colapsadas na Ilha Terceira, nos Açores, onde estão integrados dois bombeiros da Região.

Segundo uma nota emitida pelo Serviço Regional de Protecção Civil, nesta formação, que está a ser ministrada por quatro formadores deste serviço, estão a participar 20 formandos, entre eles dois elementos de corpos de bombeiros da Madeira (um dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e outro dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo), dois do SRPCBA, 11 elementos dos corpos de bombeiros dos Açores (Madalena, Faial, Povoação, Ponta Delgada e Ribeira Grande), um elemento da Guarda Nacional Republicana, dois elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e dois da Força Especial de Protecção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

A mesma nota dá conta ainda de que esta formação tem por objectivo “formar equipas de intervenção capazes de aplicar técnicas de primeira intervenção em ocorrências de estruturas colapsadas ou similares, princípios de busca, organização da zona de sinistro, localização, identificação de vítimas e marcação de estruturas no âmbito da busca e salvamento urbano, escoramentos expeditos e avaliação preliminar de estruturas”.

O curso decorre até ao dia 28 de Novembro, no Centro de Formação de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores.