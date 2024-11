Inteligência artificial em debate no Colégio dos Jesuítas

Associação Portuguesa para a Qualidade organiza hoje, a partir das 9h30, no Colégio dos Jesuítas, as suas Jornadas Regionais. O evento abordará o tema “O papel da Inteligência Artificial na Gestão Atual”, focando-se no impacto e nas oportunidades que a inteligência artificial oferece à gestão da qualidade e inovação organizacional.

O evento contará com vários e ilustres oradores destacando-se o Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, o presidente da Associação Portuguesa para a Qualidade, Paulo Sampaio, Eliano Marques, da Founder & CEO DataMentors e Jorge Dias Fernandes, CEO Kbai Research, Lda.

Mas outros eventos vão decorrer no dia de hoje,

9 horas- A consagração do dia 2 de Abril como feriado regional ‘Dia da Autonomia’ vai a discussão na Assembleia Legislativa Regional.

12h30- Declarações à comunicação social após a reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil do Funchal, no CIGMA- Centro Integrado de Gestão Municipal Autónomo

Travessa da Vitória, em Santa Rita

14h30- Apresentação da Proposta do Plano Director de Iluminação Pública do Concelho do Funchal.

Salão Nobre dos Paços do Concelho.

18horas- Sessão do Clube de Leitura - Estará em foco a obra da autoria de Élvio Passos (jornalista do DIÁRIO) e João Lizado, recentemente editada, intitulada “Presos Políticos do Estado Novo na Madeira”.

Biblioteca Municipal do Funchal

18 horas- José Manuel Rodrigues, estará presente na apresentação e lançamento do livro “Apenas o Largo Silêncio”, do ex-jornalista Emanuel Bento

Museu da Imprensa da Madeira - Câmara de Lobos

21 horas- Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira

Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

Principais acontecimentos registados no dia 27 de Novembro:

1199 -- D. Sancho I, conhecido como "Sancho, O Povoador" funda a cidade da Guarda.1492 - Cristóvão Colombo chega a Cuba.

1701 - Nasce o astrónomo sueco Anders Celsius, criador da escala de temperatura em graus centígrados (Celsius).

1841- Morre Alexandre Dumas, filho, escritor francês. Tinha 71 anos.

1940 - II Guerra Mundial. A Alemanha anexa a província francesa de Lorena.

1953 -- Morre, com 65 anos, o dramaturgo norte-americano Eugene O'Neill, autor de "Jornada para a Noite."

1974 - É publicado o regime constitucional provisório de Angola.

1975 - Controlada a sublevação militar do dia 25, o general Ramalho Eanes é nomeado Chefe de Estado-Maior do Exército. Os generais Carlos Fabião e Otelo Saraiva de Carvalho são destituídos, respetivamente, de Chefe de Estado-Maior do Exército e do Comando Operacional do Continente.

1986 - É extinto o uso de papel selado, introduzido em Portugal em 24 de dezembro de 1660 e entretanto abolido em abril de 1668 e janeiro de 1804.

1990 - John Major é eleito líder do Partido Conservador britânico.

1991 - A escritora portuguesa Natália Correia recebe a Ordem da Liberdade.

1994 - Morre, com 82 anos, o compositor português Fernando Lopes-Graça, um dos mais importantes nomes da música portuguesa do século XX.

2002 - O ex-líder da milícia pró-integracionista timorense, Eurico Guterres, é condenado, em Jacarta, a dez anos de prisão.- George W. Bush nomeia Henry Kissinger para dirigir a investigação de possíveis ligações entre cidadãos da Arábia Saudita e a rede Al-Qaida, no âmbito do 11 de Setembro.

2004 - XVII Congresso do PCP. O Comité Central é eleito pela primeira vez por voto secreto.- O Parlamento da Ucrânia declara inválida a votação na segunda volta das presidenciais.

2008 - O escritor espanhol Juan Marsé obtém o Prémio Cervantes, o Nobel das Letras espanholas.

2011 - A Unesco anuncia que o Fado é Património Imaterial da Humanidade.

2012 - A Assembleia da República aprova, em votação final global, o Orçamento do Estado para 2013, com os votos favoráveis da maioria PSD/CDS-PP, à exceção de um deputado centrista, que vota contra.

2012 -- Morre, com 58 anos, Erik Izraelewicz, diretor do jornal francês Le Monde.

2013 - O Senado italiano decide retirar o lugar de senador ao ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi depois de ter sido condenado a quatro anos de prisão por fraude fiscal.

2015 - O parlamento aprova o fim dos exames do 4.º ano de escolaridade, com os votos favoráveis do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PEV e do PAN.

2016 - A Argentina conquista, pela primeira vez na história, a Taça Davis em ténis, ao derrotar, em Zagreb, a Croácia, por 3-2, graças ao triunfo de Federico Delbonis sobre Ivo Karlovic no último encontro da final.

2017 - O Orçamento do Estado para 2018 é aprovado em votação final global na Assembleia da República, com os votos a favor do PS, BE, PCP, PEV e PAN e contra do PSD e do CDS-PP.