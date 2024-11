Toma posse hoje o novo comandante do Regimento de Guarnição N.º3

O Coronel Musa Paulino toma posse, esta quinta-feira, 21 de Novembro, como novo comandante do Regimento de Guarnição N.º3 (RG3), pelas 11 horas, com a presença de diversas autoridades civis e militares.

A cerimónia oficial, que irá decorrer no RG3, será presidida pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, seguida da integração do Estandarte Nacional do RG3 na formatura.

Tal como noticiado esta semana pelo DIÁRIO, Musa Paulino exercia funções desde Junho de 2023 na Direcção de Serviços de Planeamento Estratégico como coordenador da Área Política de Emprego de Forças Nacionais Destacadas, cargo que deixou para suceder ao coronel João Bernardino na liderança da infra-estrutura da Zona Militar da Madeira.

A agenda do evento está programada da seguinte forma:

11h00– Hora limite para chegada dos convidados.

11h05 – Chegada do Exmo. Tenente-General Comandante das Forças Terrestres e do Exmo. Brigadeiro-General Comandante da Zona Militar da Madeira ao RG3.

11h15 – Chegada do Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel de Albuquerque.

11h20– Chegada do Presidente da Assembleia Legislativa da RAM, Sr. José Manuel Rodrigues.

11h25– Chegada do Representante da República para a RAM, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, que presidirá a cerimónia.

11h50 – Início da Cerimónia Militar

Honras Regulamentares a S. Exa. o Representante da República para a RAM

Integração do Estandarte Nacional do RG3 na Formatura

Tomada de Posse do Cor Comandante do RG3

Alocução do Exmo. Cmdt da ZMM

Palavras do Exmo. TGen CFT

Marcha Patrono do Exército

Desfile das Forças em Parada

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Reunião plenária n.º37;

09h15 às 12h30 - Startup Madeira promove EIT Food no Hotel VidaMar Madeira

9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h00 - Visita da bastonária da Ordem dos Nutricionista, Liliana Sousa, à Madeira

10h00 - Reunião na Secretaria Regional da Inclusão e trabalho

11h30 - Reunião na Secretaria Regional da Educação

16h30 - Protocolo de Cooperação com a Universidade da Madeira , seguido de reunião com membros da Ordem.

12h15 - Antevisão do jogo Feirense -Marítimo da II Liga



14h30 às 18h00 - O auditório do Hotel Monumental Four Views acolhe o seminário 'Direito e Gestão do Desporto: Direito do Desporto em Portugal - um olhar jurídico e ético sobre a função de árbitro de futebol'. A iniciativa é fruto de uma parceria da Universidade da Madeira, através do Departamento de Educação Física e Desporto da Faculdade de Ciências Sociais, juntamente com a Associação de Futebol da Madeira e a Ordem dos Advogados – Conselho Regional da Madeira.

15h00 - As Irmãs Hospitaleiras Sagrada Família Funchal assinalam o 25.º aniversário da Canonização de São Bento Menni, fundador da Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus com uma eucaristia, celebrada por D. Nuno Brás, seguida da apresentação de um Musical intitulado 'São Bento Menni'.

17h00 - Ireneu Cabral Barreto, recebe para apresentação de cumprimentos, o recém-empossado Comandante do RG3, Tenente-Coronel Musa Paulino.

18h00 - Assembleia Geral Ordinária da Associação Protectora dos Pobres

18h30 - Entrega de Galardões e Prémios no XXVII Aniversário da AARAM

21h00 - Orquestra de Bandolins da Madeira em concerto no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

Efemérides

Principais acontecimentos verificados no dia 21 de Novembro, Dia Mundial da Filosofia, Dia Mundial do Cancro do Pâncreas, Dia Mundial em Memória das Vítimas das Estradas, Dia Mundial da Televisão, Dia Mundial da Pesca, Dia Internacional STOP às Úlceras de Pressão, Dia Europeu da Fibrose Quística e Dia do Olá:

1857 - Nasce o pintor português Columbano Bordalo Pinheiro.

1877 - Thomas Edison, inventor norte-americano, apresenta o fonógrafo.

1920 - Um ataque do IRA - Exército Irlandês de Libertação causa a morte a 14 soldados britânicos, em Dublin, Irlanda.

1963 - O Concilio Vaticano II autoriza o uso da língua de cada país, em vez do latim, nas cerimónias religiosas.

1973 - É comprovado o desaparecimento de 18,5 minutos de gravações da Casa Branca, relacionadas com o escândalo Watergate, que envolve o Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon.

1991 - O Presidente da República, Mário Soares, entrega ao Núncio Apostólico, em Lisboa, Luciano Angeloni, uma carta dirigida ao Papa João Paulo II sobre os massacres em Díli, solicitando a sua intervenção.

2011 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga o diploma sobre a transferência de competências dos governos civis, mas sugere numa mensagem ao Parlamento a reponderação da transferência para os comandantes operacionais da execução da declaração do estado de emergência.

2014 - O ex-primeiro-ministro, José Sócrates, é detido para interrogatório no aeroporto de Lisboa, à chegada de Paris.

2016 - O Papa Francisco autoriza todos os sacerdotes a manterem definitivamente a capacidade de absolverem as mulheres que fizeram um aborto, disposição que devia vigorar apenas durante o ano jubilar da misericórdia.

2022 - A Procuradoria-Geral da Justiça da Ucrânia anuncia ter descoberto quatro "locais de tortura" usados pelos russos em Kherson (sul), durante a ocupação desta cidade reconquistada pelas tropas de Kiev em 11 de novembro.

2023 - A Polícia Judiciária (PJ) desmantela uma estrutura criminosa organizada que se dedicava à exploração de trabalhadores imigrantes no Baixo Alentejo, numa operação em que foram detidas 28 pessoas.

Pensamento do dia