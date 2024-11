Conselho Económico e da Concertação Social deverá realizar estudo sobre os custos de insularidade

O Conselho Económico e da Concertação Social (CECSRAM) da Região Autónoma da Madeira quer “desenvolver um grande estudo sobre os custos de insularidade”, na Região.

A investigação faz parte do conjunto de projectos que a nova direcção se propõe concretizar para apurar o peso destes custos no “factor trabalho e na economia”. António Abreu, presidente do CECSRAM, diz tratar-se de “uma contribuição deste órgão de consulta” para auxiliar os “decisores políticos”.

Eleitos a 10 de Outubro, os dirigentes do Conselho Económico e da Concertação Social da RAM apresentaram, hoje, cumprimentos ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, num encontro onde revelaram alguns dos planos delineados para este mandato de quatro anos.

Entre as várias competências definidas por lei, este organismo é ouvido pelo Governo Regional na definição do salário mínimo e emite decisões, pareceres e recomendações acerca dos processos legislativos de natureza económica, social e laboral. Cabe, ainda, ao Conselho de Económico e da Concertação Social da Madeira elaborar um relatório anual sobre o desenvolvimento da economia social regional.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira desejou as maiores felicidades pessoais e profissionais à direção do CECS da Região, comprometendo-se com toda a colaboração pessoal e institucional.