Novo presidente da Federação Portuguesa de Golfe tomou posse

Pedro Nunes Pedro tomou hoje posse como presidente da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), no Centro Nacional de Formação do Jamor, onde assumiu a "missão clara de transformar o golfe numa referência no desporto português".

Nunes Pedro, de 59 anos, sucede na liderança dos destinos do golfe nacional a Miguel Franco de Sousa, sendo acompanhado na direção para o quadriénio de 2024-2028 pelos vice-presidentes João Paulo Pinto, Jorge Carreira e Ricardo Martinho e os vogais Patrícia Brito e Cunha, Madalena Costa Macedo, Miguel Gaspar, Joana Trigoso e Francisco Teles Menezes.

"Este é o momento de unir esforços e de fazer do golfe um desporto mais amplo, sustentável e inclusivo. E estas palavras não são de circunstância. Temos um plano sólido, com mais de 100 medidas concretas, e que tem como foco principal aumentar o número de praticantes em Portugal. Sem uma base forte, o futuro do golfe nacional será sempre limitado", defendeu o novo presidente da FPG.

Prometendo "apoio aos clubes que investem em formação, com especial atenção às escolas e aos jovens talentos", Pedro Nunes Pedro garantiu investimento na "capacitação de treinadores e outros agentes desportivos", por forma a assegurar "que a qualidade reflete a ambição" existente para a modalidade.

Novos campos públicos, "inovadores e acessíveis a todos, que podem ser a porta de entrada para muitos futuros praticantes de todas as regiões do país", e o "apoio aos jovens talentos que aspiram profissionalismo" foram outros objetivos adiantados pelo dirigente.

Além de lembrar que "o futuro do golfe também passa pela sustentabilidade, usando menos recursos" e de uma maneira mais eficaz", Pedro Nunes Pedro considerou que há todas as condições para "catapultar o Open de Portugal de volta ao DP World Tour" e, desta forma, elevar a "visibilidade internacional" do país.

Depois de liderar uma campanha sob o lema 'Juntos Somos Mais Golfe', o novo presidente da FPG apelou à união de todos em prol do desenvolvimento da modalidade, perante uma vasta plateia, com representantes de vários clubes de norte a sul do país, jogadores e demais agentes da modalidade.

"A nossa maior ambição é unir. Unir clubes, atletas, treinadores, árbitros e entusiastas, num só propósito, o de fazer do golfe um orgulho nacional", frisou, antes de deixar uma palavra de gratidão à direção cessante e aos elementos da sua equipa, além de um "agradecimento especial" ao pai, Fernando Nunes Pedro, por lhe ter "incutido esta enorme paixão."