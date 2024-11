A Sociedade dos Vinhos Borges celebra, esta tarde, o seu 140.º aniversário numa cerimónia a ter lugar no Galáxia Skybar, no Savoy Palace Hotel, a partir das 17h30.

"Será um momento de convívio exclusivo a não perder, num ambiente elegante e de celebração com diversos momentos de surpresas, em que será homenageado o passado de grandes conquistas com um brinde ao futuro e a todas as novidades que se avizinham", informa a entidade.