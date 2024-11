Sandra&Ricardo celebram 30 anos de carreira com Concerto de Gala no Funchal

Os cantores internacionais Sandra&Ricardo celebram três décadas de carreira esta sexta-feira, 22 de Novembro, com um Concerto de Gala, que terá lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, antigo Matadouro, localizado no Campo da Barca.

O concerto, com início aprazado para as 19h30, contará com a participação da Banda Distrital do Funchal, sob a direcção do Chefe Rafael Mendes, do Grupo Coral da Casa do Povo de São Martinho, com a orientação do Professor José Alberto Reis, bem como de alunos do Grupo de Canto da Associação Diáspora no Mundo e músicos que acompanham a dupla há vários anos.

Inspirado no percurso da dupla e na sua ligação à Madeira, o evento é descrito pelos cantores como uma homenagem à sua família, pais e avós, que foram fundamentais na sua formação. “Este Concerto é dedicado a nossa família, aos nossos pais e avós que fizeram de nós o que somos hoje e às famílias que temos criado, aos nossos parceiros e amigos que nos acolhem sempre com os braços abertos”, referem Sandra&Ricardo.

Os artistas prometem uma noite "cheia de emoção, paixão e saudade, que representa os momentos inesquecíveis de um sonho construído ‘passito a passito’".

O concerto é de entrada gratuita, mas sujeita a reserva antecipada.