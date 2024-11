Savoy Signature com ano turístico a "correr bem" projecta novas conquistas

A marca Savoy Signature reafirma a sua posição de destaque no turismo internacional após um fim-de-semana marcado por duas galas de grande prestígio realizadas na Madeira, precisamente no Savoy Palace: os World Golf Awards na sexta-feira e os World Travel Awards que decorrem este domingo. O CEO da Savoy Signature, Roberto Santa Clara, destacou a importância estratégica de acolher estes eventos para o fortalecimento da marca e expressou confiança em futuras conquistas.

"É mais um momento de afirmação da marca Savoy Signature no panorama turístico mundial. Diria que é o consolidar de um conceito, de uma estratégia que a equipa tem vindo a levar a cabo nos últimos anos", afirmou Santa Clara. A gala dos World Golf Awards, realizada na sexta-feira, e o encerramento com os World Travel Awards, foram destacados como marcos para a promoção da excelência turística regional e internacional.

A Savoy Signature está representada em várias categorias dos World Travel Awards, com diversas unidades hoteleiras na disputa por prémios de reconhecimento global. "Temos fortes esperanças de que aquilo que as pessoas estão a vivenciar nestes três dias possa ser concretizado em prémios mundiais para algumas das nossas marcas", disse Roberto Santa Clara, demonstrando optimismo.

Sobre o desempenho da Savoy Signature em 2024, Santa Clara fez um balanço positivo: "Felizmente, o ano está a correr bem. Em todas as nossas unidades está felizmente a correr bem." O CEO sublinhou ainda o compromisso da equipa em superar expectativas, especialmente com a aproximação da época festiva. "Vamos agora iniciar esta época de Natal e de fim-do-ano com essa satisfação", mas procurando superar as expectativas.

Os resultados dos World Travel Awards são aguardados com entusiasmo, consolidando o prestígio da Madeira e da marca Savoy Signature como referências no turismo de luxo.