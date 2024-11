Porto de Lisboa conquista pela 2.ª vez o prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa nos World Cruise Awards

O Terminal de Cruzeiros do Porto de Lisboa foi distinguido, pela segunda vez, como Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa e a cidade de Lisboa foi eleita como Melhor Destino de Cruzeiros da Europa na 4.ª edição dos prestigiados World Cruise Awards, cuja cerimónia decorreu no Funchal, Madeira.

Conforme sublinha o Porto de Lisboa, o Terminal de Cruzeiros da capital reafirma o seu estatuto como referência internacional, ao conquistar este título pela segunda vez, superando outros terminais de renome como os de Barcelona, Oslo, Valeta e Amsterdão.

O terminal lisboeta, que já foi galardoado em 2022, "destaca-se pelas suas condições excepcionais de acolhimento, integrando harmoniosamente a cidade e o rio Tejo".

Por outro lado, Lisboa reafirma-se como destino de eleição ao vencer o prémio de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa também pela segunda vez, depois de uma primeira conquista em 2021. Este prémio coloca Lisboa à frente de destinos icónicos como Atenas, Barcelona, Dubrovnik, Kotor, Roma e Nice.

Lisboa é hoje sinónimo de excelência na indústria de cruzeiros, com uma infraestrutura de qualidade superior e uma estratégia sustentável que atrai centenas de milhar de visitantes por ano. Este reconhecimento é fruto do empenho conjunto do Porto de Lisboa, das autoridades locais e das entidades de turismo, na criação de uma experiência única e sustentável para todos os que escolhem Lisboa como destino». Carlos Correia, presidente da Administração do Porto de Lisboa (APL)

Carlos Correia destacou ainda "o papel pioneiro do Porto de Lisboa na sustentabilidade do sector, com iniciativas como a criação do Comité de Sustentabilidade da Actividade de Cruzeiros em Lisboa e o lançamento do programa 'Cruzeiros pela Comunidade', que promove a integração social e o desenvolvimento sustentável na cidade".

Já sobre o prémio do terminal, o presidente da APL afirmou que este galardão confirma o Terminal de Cruzeiros de Lisboa como uma obra que honra a arquitectura portuguesa, "ao mesmo tempo que posiciona Lisboa entre os melhores portos da Europa". "É um símbolo de hospitalidade e inovação ao serviço do turismo", garante.

Sobre os World Cruise Awards

De salientar que os World Cruise Awards, atribuídos desde 2021, reconhecem a excelência no sector global de cruzeiros e são considerados os "óscares do turismo de cruzeiros". Lisboa e a Madeira têm dominado a categoria de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa, mantendo o prémio em Portugal ao longo de todas as edições.

A gala deste ano reuniu os principais nomes do sector dos cruzeiros numa celebração que destacou a excelência e a inovação na indústria, consolidando o posicionamento do Porto de Lisboa e o seu papel de liderança como destino e infraestrutura de referência no turismo de cruzeiros.

O Terminal de Cruzeiros de Lisboa acumula várias distinções importantes, incluindo:

Prémio Valmor e Municipal de Arquitectura 2017;

Reconhecimento nos Wallpaper Design Awards 2017 que elegeram Lisboa como "Melhor Cidade";

Vitória como Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa nos World Cruise Awards 2022;

Prémio Secil de Engenharia 2023, atribuído à engenheira Marisa Ferreira, responsável pelo projeto estrutural do terminal – uma distinção histórica por ser a primeira vez em 30 anos que o prémio foi entregue a uma mulher.

Pode acompanhar toda a actividade do Porto de Lisboa em www.portodelisboa.pt.