Banda Recreio Camponês celebra 114.º aniversário com programa recheado

A Banda Recreio Camponês está prestes a celebrar o seu 114.º aniversário e tem um programa recheado para estas festividades. Já no dia 19 de Novembro, o Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos acolhe um concerto comemorativo.

No dia 1 de Dezembro, a banda visita a Câmara Municipal, onde vai apresentar agradecimentos, seguindo-se de uma homenagem aos músicos que já morreram, com missa na Igreja Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos. O dia segue com um almoço no edifício-sede da BRC.

Estas celebrações apenas terminam no dia 2 de Dezembro com o 'Dia do Músico da BRC', destacando a importância dos membros que mantêm viva esta instituição histórica.

O presidente da direcção, João Paulo Santos, agradece a todas as entidades regionais e autárquicas, "cujo esforço tem sido essencial para a realização de iniciativas que promovem as Bandas Filarmónicas na RAM".

Apesar do apoio recebido, João Paulo Santos alerta para os desafios que a Banda enfrenta actualmente, que vão desde as preocupações financeiras, até à dificuldade em atrair crianças e jovens, "que hoje têm à disposição uma maior diversidade de ocupações para os tempos livres e de educação informal e não formal". "Soma-se a este cenário a concorrência agressiva dos equipamentos digitais, que frequentemente afastam os jovens e crianças da socialização e de actividades comunitárias como a música filarmónica", aponta.

Por isso, já em 2025, a banda planeia implementar novas estratégias para transformar o seu espaço num ambiente mais acolhedor e interactivo, com a "integração de outras formas de arte, criando uma experiência mais rica e atractiva para as novas gerações".