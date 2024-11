Banda Municipal de Câmara de Lobos dá início a actividades no âmbito do 152.º aniversário

A Banda Municipal de Câmara de Lobos assinala o seu 152.º aniversário. Até ao dia 24 de Novembro, domingo, estão previstas várias actividades.

Hoje, pelas 20h00, realiza-se a Missa de Aniversário, no dia da fundação da colectividade, a ter lugar na sede, que será presidida pelo Reverendo Pároco Padre Pedro Nóbrega, num momento aberto apenas aos músicos e dirigentes, e seus familiares, num contexto mais intimista do universo associativo.

Já a 22 de Novembro, sexta-feira, pelas 20h00, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, irá decorrer o Concerto de Aniversário, aberto à comunidade em geral.

Por fim, a 24 de Novembro, domingo, realiza-se uma série de actividades, que se iniciam às 08h00 com o hastear da bandeira, na sede, passando pela Missa na Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, às 09h00, contemplando uma série de visitas e cumprimentos oficiais, e terminando o dia com um almoço de confraternização.

Mas há mais nesta segunda-feira, 18 de Novembro:

09h00: O secretário da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na Sessão de Abertura das Comemorações alusivas ao Dia Europeu do Antibiótico, na Sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça;

9h15: Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM);

9h30: Sessão de Abertura da 3.ª Edição do Madeira Blockchain Conference, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, entre outros, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal;

11h00: Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil, na ALM;

14h30: Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente da Inclusão Social e Juventude, na ALM;

15h00: Conferência de imprensa de apresentação pública do Orçamento Municipal do Funchal para 2025, na sala da Assembleia Municipal;

15h30: PCP realiza, à entrada do Porto do Funchal, uma acção política para defender a ligação marítima de passageiros entre a Madeira e o continente;

16h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa Saúl & Filhos, no Caminho da Lombada, Monte;

19h00: Associação Adoro.Ser.Mulher na Madeira promove mesa redonda sob o tema 'Questões Legais no Setor Imobiliário', no Hotel Barceló Funchal Old Town;

18h00: Conferência da Cáritas 'Construir riqueza, combater a pobreza', na Igreja do Colégio;

19h00: Conferência de imprensa de apresentação da Rampa Regional do Paul do Mar, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

Principais acontecimentos registados no dia 18 de Novembro, Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais e Dia Europeu dos Antibióticos:

1783 - É criada a Lotaria Nacional, D. Maria I autoriza a Misericórdia de Lisboa a explorar uma Lotaria anual sob tutela e fiscalização da Fazenda Real, os lucros são repartidos pelo Hospital Real, Casa dos Expostos e pela Academia Real das Ciências.

1787 -- Nasce o pintor e físico francês Louis Daguerre, inventou o primeiro processo prático de fotografia, conhecida como daguerreótipo.

1820 - O capitão do mar e explorador norte-americano Nathaniel Brown Palmer, da Marinha dos EUA, descobre a Antártica.

1830 - O Congresso Nacional Belga decreta a independência.

1903 - Os Estados Unidos e o Panamá assinam um acordo que concede aos Estados Unidos o direito de construção do Canal do Panamá.

1928 - Estreia-se, em Nova Iorque, Estados Unidos, o primeiro filme animado sonoro "Steamboat Willie", com Mickey Mouse, de Walt Disney.

1929 - Manuel Gonçalves Cerejeira é designado Cardeal Patriarca de Lisboa, pelo Papa Pio XI.

1936 - A Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini reconhecem o Governo espanhol do ditador Francisco Franco.

1962 -- Morre, com 77 anos, o físico dinamarquês Niels Henrik David Bohr, Prémio Nobel da Física em 1922, precursor da Mecânica Quântica.

1976 - O Parlamento espanhol aprova a transição para a democracia, após 37 anos de ditadura.

1978 - Suicídio coletivo dos 900 membros do Templo do Povo, em Jonestown, Guiana, à ordem do "reverendo" Jones, líder da seita.

1981 - O Presidente norte-americano, Ronald Reagan, propõe que a NATO renuncie à instalação de novas armas nucleares, em troca do desmantelamento dos mísseis soviéticos S-20, SS-4 e SS-5.

1986 - O grupo francês de extrema-esquerda Ação Direta reivindica o assassínio do presidente da Renault, Georges Besse.

1987 - A Comissão de Inquérito ao escândalo Irão-Contra apresenta o relatório final que atribui ao Presidente dos Estados Unidos, Ronald Regan, a "responsabilidade última" pelo processo.

- Um incêndio no metropolitano de Londres, Inglaterra, causa a morte de 30 pessoas e deixa 80 feridas.

1991 - Morre, aos 78 anos, Gustav Husak, antigo Presidente da Checoslováquia, que legitimou a liquidação da Primavera de Praga, tentada por Alexandre Dubcek em 1968.

1992 - O Parlamento Europeu "considera que a Unita violou os acordos de Bicesse de maio de 1991 ao não respeitar os resultados eleitorais". Simultaneamente, "pede a realização de um inquérito internacional sobre o eventual envolvimento de países terceiros na atual crise angolana".

1994 - O Parlamento finlandês aprova a adesão do país à União Europeia, em 01 de janeiro de 1995.

- Morre, com 86 anos, cantor, ator e chefe de orquestra e precursor do jazz Bebop norte-americano Cab Calloway.

1999 - Morre, aos 88 anos, o escritor e compositor norte-americano Paul Frederic Bowles, autor de "Um Chá no Deserto".

2002 - O Governo português recusa a atracagem do petroleiro Prestige, num porto nacional e proíbe a entrada do navio em águas portuguesas.

- Morre, com 81 anos, o pintor Rolando Sá Nogueira.

2004 - A Rússia faz a entrega formal dos documentos de ratificação do Protocolo de Quioto à Organização das Nações Unidas (ONU) em Nairobi, Quénia.

- Portugal e Angola assinam uma convenção de cobertura de riscos de crédito à exportação de bens e serviços de origem portuguesa para Angola, no valor de 100 milhões de euros.

2005 - Explosão atinge patrulha da missão portuguesa no Afeganistão e causa a morte de um militar.

- Iraque. Dois atentados suicidas em mesquitas xiitas durante as orações do meio-dia, em Khaneqin, a nordeste de Bagdade, causam 75 mortos e 90 feridos.

2006 - A FDA, autoridade que regulamenta os produtos farmacêuticos e alimentares nos Estados Unidos, autoriza de novo os implantes mamários de silicone depois de terem estado proibidos durante 14 anos.

- Morre, com 38 anos, Maria João Fontaínhas, atriz e encenadora, fundadora da Companhia de Teatro de Sintra.

2007 - Morre, aos 89 anos, o professor Silveira Machado, uma das figuras marcantes da cultura portuguesa em Macau. Foi professor, fundador e jornalista do semanário católico O Clarim, comentador e autor.

2010 - O governador do Banco Central da Irlanda, Patrick Honohan, afirma que o empréstimo em preparação será de "dezenas de milhares de milhões" de euros para "mostrar que a Irlanda tem artilharia suficiente para lidar com qualquer" preocupação dos mercados. "Provavelmente será um plano de contingência, o capital provavelmente nem será necessário, mas pode ser disponibilizado na forma de um plano de contingência, [dinheiro] que pode ser mostrado, mas não usado".

2012 - O piloto português Félix da Costa (Dallara Volkswagen) vence a Taça Intercontinental da FIA em Fórmula 3 no Grande Prémio de Macau, China.

- Morre, aos 73 anos, Kenny Morgans, o mais jovem jogador envolvido no desastre aéreo de Munique que ceifou a vida a tantos dos seus companheiros de equipa do Manchester United. Na altura do acidente, apenas com 18 anos, o antigo extremo-direito galês foi o último sobrevivente descoberto a 6 de fevereiro de 1958.

2015 - Vários polícias ficam feridos num tiroteio num subúrbio no norte de Paris, durante uma operação relacionada com os atentados, de dia 13, na capital francesa que causaram a morte a 129 pessoas.

2016 - Morre, com 60 anos, a norte-americana Sharon Jones, cantora de soul.

2017 - Morre, aos 64 anos, o escocês Malcolm Young, guitarrista e cofundador do grupo de rock australiano AC/DC.

- Morre, aos 50 anos, Naim Suleymanoglu, antigo halterofilista turco tricampeão olímpico em 1988, 1992 e 1996.

2019 -- Começa o julgamento do processo do ataque à Academia de Alcochete, com 44 arguidos, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

Morre, aos 95 anos, a fadista Argentina Santos.

- Morre, aos 37 anos, Dionísio Gonçalves Casimiro "Carbono", músico, 'rapper', um dos ativistas do Movimento Revolucionário de Angola.

2021 - Morre, com 72 anos, Mick Rock, fotógrafo norte-americano, fotografou ícones da música como David Bowie, Lou Reed, Queen e Ramones, entre outros.

- Morre, com 88 anos, António Osório de Castro, advogado e poeta, antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Como poeta recebeu vários prémios como o Prémio Literário Município de Lisboa (1982), o Prédio P.E.N. Clube Português de Poesia (1991) e o Prémio Autores (2010)".

Este é o tricentésimo vigésimo terceiro dia do ano. Faltam 43 dias para o termo de 2024.

