Espectáculo de Natal nos Lavradores abre época festiva no Funchal

As festividades de Natal no Funchal arrancam já na próxima segunda-feira, dia 25 de Novembro, com a 'Magia do Natal no Mercado', um evento a partir das 18 horas, que pretende assinalar o arranque da iluminação decorativa com um espetáculo de Natal, aberto ao público.

O espectáculo estará a cargo da Orquestra Imperatriz Sissy, mas haverá ainda animação de rua e teatro.

A programação estende-se pelo dia 29 de Novembro, quando será inaugurada a 'Aldeia de Natal', na Praça do Município. As actividades dedicadas às crianças continuam até 6 de Janeiro, com o grande destaque a ir para o carrossel.

A 'Pista de Gelo do Almirante Reis', que será montada na Zona Velha da cidade, começa a funcionar a partir do dia 30 de Novembro, entre as 15 horas e as 23h59.

Já durante os três primeiros Domingos de Dezembro, dias 1, 8 e 15, há 'Natal na Praça' no Mercados Lavradores, entre as 9 horas e as 20 horas, como forma de apoiar os artesãos e o seu empreendedorismo.

O 'Presépio Ecológico' vai estar exposto no átrio da Câmara Municipal, um evento que conta já com 18 edições, e está a cargo do Departamento de Ambiente da Autarquia.

Das festividades de Natal consta ainda a 9.º edição das 'Mesas de Natal Bordal', entre 12 de Dezembro e 5 de Janeiro, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, local que será igualmente palco da peça de Natal 'A Missão Impossível de Nicolau', um rapaz órfão de mão que, após descobrir um mapa para a aldeia dos elfos, parte numa aventura em busca do pai.

A tradicional Noite do Mercado será organizada pela Câmara Municipal do Funchal, como habitualmente a 23 de Dezembro, sendo um dos eventos mais marcantes da quadra natalícia.

A 31 de Dezembro, a CMF repete o 'Espetáculo de Fim do Ano', no Parque de Santa Catarina, aberto a toda a população, com os artistas Seca Pipas, 70s, 80s and 90s forever, Show Casino “The World of Pandora” e, após as “doze badaladas”, a animação fica a cargo do Dj Sil.

A fechar a programação, a 5 e 6 de Janeiro, 'O Cantar dos Reis', na Praça do Município e no Mercado da Penteada.