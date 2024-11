Bens culturais da Igreja motivam encontro no Museu de Arte Sacra

O Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) promove, esta quarta-feira, a partir das 15 horas, nas suas instalações, um encontro que terá como tema central os bens culturais da Igreja, não descurando todo o processo de salvaguarda dos mesmos, bem como o caminho até Deus que tais elementos podem proporcionar.

Tendo como prelectora Maria de Fátima Eusébio, directora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, este encontro, que carece de inscrição prévia, embora o acesso seja livre, contará com dois grandes momentos.

Numa primeira parte, serão abordadas as ‘dinâmicas de salvaguarda dos bens culturais da Igreja’, ao que se seguirá a palestra ‘os bens culturais da Igreja: entre a experiência e a fé no caminho do encontro com Deus’.

Ainda que seja aberto ao público, esta iniciativa é dirigida, de uma forma particular, a párocos e representantes das paróquias, havendo um limite de até quatro pessoas por paróquia.

Num comunicado enviado ontem às redacções, a doutorada em História da Arte que vai orientar este encontro nota que “a salvaguarda do património da Igreja reveste-se de significativas complexidades, decorrentes da sua quantidade e da diversidade de tipologias, com materiais dissemelhantes que exigem acções diferenciadas”.

Nesse contexto, realça o facto de serem muitos os intervenientes em todo este processo de salvaguarda, pelo que tal implica um trabalho aturado por parte dos responsáveis para que o resultado seja o desejado.

Se estes bens têm elevado valor patrimonial e do ponto de vista estético, Maria de Fátima Eusébio realça o caminho até Deis que os mesmo podem proporcionar. “O belo dos espaços e dos objetos não é um fim, mas um caminho de aproximação do homem até Deus. Este é o verdadeiro sentido da arte nas nossas igrejas: elevar o Homem até Deus, tornar visível ao homem o invisível”, podemos ler no comunicado, onde a prelectora enfatiza a arte sacra como um meio e não uma finalidade.

Por essa razão, entende que “precisamos resgatar esta relevância do património da Igreja para comunicar Deus à humanidade, pois a contemplação da beleza das formas artísticas deve abrir caminho à assimilação da infinita beleza da Boa Nova, deve ajudar o homem a acreditar e a abrir o seu coração para encontrar Deus”.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quarta-feira, dia 20 de Novembro, Dia Universal dos Direitos da Criança e Dia Mundial de Luta Contra a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica.

Agenda

09h00 – reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira.

09h15 – arranque da ‘Eit Food Agrifood’, uma iniciativa da Startup Madeira, que tem como tema a ‘Importância do Storytelling e do Branding nos negócios Agroalimentares’, no Hotel The Vine.

09h30 - abertura da Semana da Informação Geográfica, promovida pela CMF, no Colégio dos Jesuítas.

10h00 – entrega de certificados aos participantes da campanha ‘World Cleaup Day – Limpar o Funchal do Mar à Serra’, inserida na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que decorre de 18 a 22 de Novembro. Iniciativa acontece no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

14h00 – nova reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de Agosto’, com audição Filipe Gonçalves, presidente da Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas, na Assembleia Legislativa da Madeira.

14h30 - audição a Raimundo Quintal, no âmbito da a 3.ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais para Avaliar e monitorizar o actual regime de protecção dos recursos naturais e florestais, no âmbito do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2008/M.

14h30 – entrega, pela CMF, do 5.º projecto vencedor à população, designado ‘Idade Com Dignidade’, que consiste na dotação da Oficina Regional de Ajudas Técnicas, projecto promovido pela Associação Causa Social, com 20 camas articuladas, 20 colchões e 20 mesas de refeição, para gestão e empréstimo a idosos dependentes, sem capacidade financeira para as adquirir. Momento terá lugar ligar na sede da Associação Causa Social, na Nazaré.

15h30 - apresentação do Rali do Porto Santo, na Câmara Municipal do Porto Santo, prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira.

Efemérides

1917 - É proclamada a criação da República Nacional Ucraniana.

1945 - Começa, no Tribunal de Nuremberga, Alemanha, o julgamento de 24 dirigentes nazis, acusados de crimes de guerra contra a humanidade.

1959 - É proclamada pela Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas n.º 1386 (XIV), a Declaração dos Direitos da Criança.

1959 - É criada em Estocolmo, Suécia, a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), pelos sete membros fundadores, a Áustria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça e Reino Unido para promover uma cooperação económica mais estreita e o livre comércio na Europa.

1963 - É inaugurado o serviço telefónico automático entre Lisboa e o Porto.

1975 - O Conselho da Revolução substitui Otelo Saraiva de Carvalho por Vasco Lourenço, do chamado Grupo dos Nove, no comando da Região Militar de Lisboa.

1987 - A Assembleia Geral das Nações Unidas analisa oito resoluções relacionadas com as políticas de 'apartheid' do Governo da África do Sul. Duas delas exigem, entre outros pontos, a libertação de Nelson Mandela, então detido há 25 anos, tendo Portugal votado a favor de uma e contra outra.

1992 - Xanana Gusmão, líder da resistência timorense, é detido em Díli, pela polícia do regime de Jacarta.

2002 - A mancha negra do fuel óleo do petroleiro Prestige chega a 25 milhas a norte da Zona Económica Exclusiva (ZEE) portuguesa e a 140 milhas de Caminha.

2005 - Sai o primeiro bilhete vencedor em Portugal do Euromilhões, registado num quiosque em Moreira de Cónegos.

2009 - Gripe A H1N1. A Noruega deteta uma mutação do vírus pandémico H1N1 em três casos, anuncia a Organização Mundial de Saúde (OMS).

2010 - Pela primeira vez um Papa admite a utilização do preservativo "em certos casos", desde que "para reduzir os riscos de contaminação" do vírus da sida. A declaração é do Papa Bento XVI.

2013 - O Parlamento Europeu aprova a reforma da Política Agrícola Comum com novas regras para o período 2014-2020 e que garante um pacote financeiro de cerca de oito mil milhões de euros a Portugal.

2015 - O parlamento português aprova na generalidade a adopção de crianças por casais do mesmo sexo, iniciativas rejeitadas na anterior legislatura.

2023 - Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), é nomeado para presidir à Associação de Ligas Europeias (EL), na assembleia geral extraordinária da EL em Nyon, Suíça.

