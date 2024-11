Funchal celebra 25 anos do GIS Day com a Semana da Informação Geográfica

A Câmara Municipal do Funchal irá celebrar os 25 anos do GIS Day com a realização da Semana da Informação Geográfica, um evento gratuito e on-line que ocorrerá de 18 a 20 de Novembro.

A iniciativa visa celebrar os 25 anos do GIS Day e destacar a importância da geotecnologia no nosso dia a dia.

De 18 a 20 de Novembro, a comunidade escolar e profissional poderá participar de uma série de antividades como:

•Palestras: com especialistas da área, que abordarão 'O Futuro da Informação Geográfica e as novas carreiras' como geoprocessamento, deteção remota, estatística e aplicações SIG em diversos setores;

•Workshops: práticos para a comunidade escolar, que ensinarão a utilizar ferramentas de geoprocessamento e a criar mapas interativos.

•Exposição virtual: de projetos municipais inovadores que utilizam a tecnologia SIG para o apoio à decisão.

O evento é de entrada livre mas exige inscrição prévia através do seguinte link: www.semanasig.funchal.pt