Madeira Shopping lança desafio através de campanha de Natal

Neste Natal, o Madeira Shopping dá continuidade ao território que tem explorado nos últimos anos, apelando a um consumo consciente, reflectido e planeado. Sob o claim 'Pensa bem, oferece melhor', a campanha de 2024 é protagonizada pela influenciadora Madalena Abecasis.

A campanha cruza a criatividade e o humor com insights reais sobre os comportamentos de consumo dos portugueses, obtidos através de um estudo realizado recentemente pela Sonae Sierra. Os resultados permitiram identificar perfis de comportamentos típicos na época natalícia e os estereótipos mais comuns foram interpretados por Madalena Abecasis, e materializados num vídeo. A influenciadora digital assume, assim, vários personagens, nomeadamente: 'Teleguiado' – que depende de instruções de terceiros para escolher presentes; 'Fica para mim' – que escolhe presentes com base nos seus próprios gostos, assumindo que, se a pessoa não gostar, fica para si; 'Influencer' – que prioriza a estética dos presentes para que possa fazer um 'unboxing' nas redes sociais; 'Deixa tudo para dia 24' – que deixa as compras para a última hora; 'Talão de troca' – que compra qualquer coisa, sem refletir, porque, se a pessoa não gostar, pode trocar". Madeira Shopping

O Madeira Shopping revela que 'Pensa bem, oferece melhor' vai viver em vários pontos físicos, no centro comercial, nos canais digitais do centro comercial e nas redes sociais de Madalena Abecasis, onde serão partilhados conteúdos, ao longo da época natalícia. Terá ainda derivações nos restantes centros geridos pela Sonae Sierra, no país.

A par do tom humorístico trazido pela influenciadora digital, o racional foi desenvolvido para gerar um efeito espelho, em que as pessoas se podem identificar nos comportamentos e, a partir daí, reflectir sobre o ato de escolher e oferecer presentes que sejam realmente apreciados. De acordo com os dados do estudo, 42% dos portugueses não utilizam os presentes que recebem e aproximadamente 3 milhões recebem presentes que não gostam, o que confirma que as pessoas não dedicam o tempo necessário a pensar naquilo que o outro gostaria de receber. Além disso, cerca de 2 milhões de portugueses só fazem as suas compras de Natal em Dezembro". Madeira Shopping

Estes números demonstram que os actuais hábitos têm impacto não só na forma como vivemos esta época do ano, mas também no planeta, uma vez que comportamentos de compra mais conscientes evitam deslocações adicionais e trocas desnecessária". Madeira Shopping

Alberto José Pereira, director do Madeira Shopping, destaca que “o MadeiraShopping junta-se à campanha de Natal da Sonae Sierra, com o objectivo de consciencializar os visitantes do centro sobre os seus hábitos de consumo, nesta altura do ano".

E acrescenta: "Através do humor, acreditamos ser importante celebrar o espírito natalício, enquanto encorajamos as pessoas a serem mais sustentáveis e responsáveis, nas suas compras, valores que defendemos. Além da campanha, o Madeira Shopping proporciona uma série de actividades especiais, como a chegada do Pai Natal, a Cozinha do Pai Natal e o Concerto de Natal".