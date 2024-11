25 Anos da Laurissilva inspiram decorações de Natal do Caniço Shopping

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, marcou presença, esta manhã, na abertura da exposição e na entrega de prémios da 16.ª edição da iniciativa 'Vamos decorar o Caniço Shopping… conservando a natureza'.

O evento, realizado no centro comercial Caniço Shopping, contou com a colaboração do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e tem como principal objectivo promover a educação ambiental e a sustentabilidade na comunidade.

Este ano, o tema da iniciativa foi 'Laurissilva da Madeira – 25 anos Património Mundial da UNESCO', destacando o aniversário da classificação da Laurissilva como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. A escolha do tema sublinha a relevância da preservação ambiental, convidando os participantes a reflectir sobre a importância de proteger os recursos naturais da Região.

A iniciativa contou com a participação de 2.401 pessoas, provenientes de 40 instituições da Região, incluindo infantários, escolas básicas, centros de atividades e capacitação para a inclusão (CACI’s) e centros comunitários.

Ao longo do evento, os trabalhos decorativos, feitos exclusivamente com materiais reutilizados, transformaram o Caniço Shopping numa montra e criatividade e compromisso ambiental.

A cerimónia teve início com a apresentação de uma música de Natal, interpretada por crianças de um infantário participante, que animaram o público. Em seguida, Rafaela Fernandes enalteceu o empenho de todos os participantes e reforçou a importância da iniciativa para o desenvolvimento de práticas sustentáveis nas gerações mais jovens.

A exposição estará até 15 de Janeiro de 2025, permitindo que os visitantes possam apreciar as obras criativas e ecológicas criadas pelas diversas instituições da Região.