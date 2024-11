Liga Portuguesa Contra o Cancro lança campanha de sensibilização antitabágica

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai lançar uma campanha de sensibilização antitabágica para assinalar o Dia Nacional do Não Fumador, que tem lugar no próximo dia 17 de Novembro.

Em nota enviada, a LPCC dá conta que a comunicação tem como objectivo combater o vício do tabaco, eliminando o principal fator de risco para contrair cancro do pulmão, o tipo de cancro que mais mortes causa na Europa e em Portugal.

Com a assinatura 'Da boca para fora é fácil. Da boca para dentro é que são elas', a campanha antitabágica da LPCC, com presença em televisão, rádio e mupis, conta com a criatividade da Famtone, produção da MP Produções e o apoio da Central Models, Indigo, Kool Dream, Paulo Design de Interiores e Rondinart. As imagens sublinham a importância de cumprir a promessa de deixar de fumar e explicam como a LPCC pode ajudar a cumpri-la, nomeadamente, disponibilizando consultas grátis de cessação tabágica.

Portugal mantém uma alta incidência de cancro do pulmão, com 6.155 novos casos registados em 2022. O cancro do pulmão continua a ser responsável pelo maior número de mortes por cancro em Portugal, tendo em 2022 morto 5.077 pessoas.