Concerto de abertura da Festa da Escola da Vila repleto de diversidade

A terceira edição da Festa da Escola da Vila, promovida pela Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea - Porta 33, arrancou esta sexta-feira, 15 de Novembro, com um concerto no auditório do Centro de Congressos do Porto Santo, um evento que conta com grande afluência e envolvência da população local.

O espectáculo com o tema 'O Sonho Como Engenho de Mudança e de Coragem’ está repleto de diversidade de idades, nacionalidades e estilos musicais.

Durante uma hora e trinta minutos, o principal palco da 'Ilha Dourada' ficará repleto de sonhos da comunidade residente e visitante do Porto Santo.

A voz e o talento de artistas de música com origens no norte de Portugal continental, na Madeira, no Porto Santo, no Brasil e na Ucrânia entram em harmonia om três grupos da comunidade porto-santense, nomeadamente o Coro Infanto-juvenil da Junta de Freguesia do Porto Santo, o Coro da Universidade Sénior do Porto Santo e um grupo de estudantes da Escola Profissional Centro de Estudos, Línguas e Formação do Funchal no Porto Santo.

Em destaque estão as cantoras Cristina Clara e Mariana Camacho, bem como os artistas Pedro Loch na guitarra clássica, Rui Aires na percussão e Denys Stetsenko no violino.

Conforme o DIÁRIO já noticiou, o concerto de abertura da terceira edição da Festa da Escola da Vila é dedicado ao quinto centenário de Camões e aos 50 anos da Revolução de Abril, “projectos tão utópicos, tão ricos e tão partilhados com as pessoas”, descreve a Porta 33. Os artistas em palco farão ainda uma sensibilização para a importância da água: “Sejamos guardiãs e guardiões desse bem precioso, por cada gota de futuro da nossa terra.”

Alinhamento:

PERFORMANCE BOMU KÊLÊ (CALEMA): Grupo de Estudantes da Escola Profissional Centro de Estudos, Línguas e Formação do Funchal no Porto Santo (CELFF);

A MOLEIRINHA (POPULAR, BEIRA BAIXA): Coro da Universidade Sénior do Porto Santo com direcção de Nazaré Cunha; Grupo de Estudantes da Escola Profissional CELFF;

REGADINHO (POPULAR, MINHO): Coro da Universidade Sénior do Porto Santo com direcção de Nazaré Cunha;

PRIMAVERA (CRISTINA CLARA/JON LUZ): Cristina Clara,

VIRA DO MONDEGO (ANTÓNIO PINHO/FREDERICO DE BRITO): Cristina Clara;

MAIO MADURO MAIO (ZECA AFONSO): Mariana Camacho;

O TEMPO ‘TÁ DE LESTE‘ (MARIANA CAMACHO/FILIPE FERRAZ): Mariana Camacho;

ÁGUA (FLOR DE GUAYABA): Coro Infanto-juvenil da Junta de Freguesia do Porto Santo com direcção de Nazaré Cunha & Margarida Galvão;

CANÇÕES DA EUROPA - RAPSÓDIA POLIGLÓTICA (ARRANJO P. ÂNGELO MINHAVA): Coro Infanto-juvenil da Junta de Freguesia do Porto Santo com direcção de Nazaré Cunha & Margarida Galvão;

CANÇÃO À ESCOLA DA VILA (Lucília Sousa/Inês Lapa e João Drummond).

A Festa da Escola da Vila tem amanhã, sábado, 16 de Novembro, o seu ponto alto, com um extenso e diverso programa de animação a decorrer das 15 às 21 horas no edifício do antigo estabelecimento de ensino.

Sobre a Escola da Vila

A Escola Primária da Vila Baleira, popularmente conhecida como Escola da Vila, foi projectada pelo arquitecto Raul Chorão Ramalho e construída na década de 60. Funcionou por cerca de 50 anos, até que em 2018 foi desactivada.

Em 2019, a Câmara Municipal do Porto Santo cedeu o espaço, localizado na Rua D. Berta de Moura Teixeira Aguiar, à Porta 33 por um período de 10 anos para a implementação do Plano Nacional das Artes e desenvolvimento de iniciativas culturais e educativas.

O edifício foi classificado, em 2021, como imóvel de Interesse Público, sendo o primeiro da ilha do Porto Santo com essa denominação.

A Porta 33 tem dinamizado um conjunto alargado de iniciativas artísticas no edifício da antiga escola, que é agora um espaço cultural e de residências artísticas, com o objectivo de transformar a infra-estrutura num pólo cultural, conferindo novos estímulos à ilha do Porto Santo, com impacto social e económico.

O projecto intitulado ‘Escola de Porto Santo’ conta com a parceria do Governo Regional da Madeira, da Câmara Municipal do Porto Santo e do Plano Nacional das Artes.