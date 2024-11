Licenciatura em Música avança no próximo ano

Universidades de Évora e da Madeira e ainda o Conservatório unem-se por nova oferta lectiva partilhada. Caso a agência nacional dê luz verde, está tudo pronto para o curso funcionar já em 2025/2026, assegura o secretário regional de Educação. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 19 de Novembro.

“Carlos André Gomes recebeu o Marítimo com mais de 1,8 milhões em caixa” é, por seu turno a notícia que merece maior destaque gráfico na primeira página. Carlos Batista, ex-candidato à liderança verde-rubra, reage à entrevista do actual líder do clube ao DIÁRIO. “Talvez a verba e as receitas extraordinárias que deixámos não sejam suficientes para aguentar uma gestão que despede treinadores a cada 3 meses”, diz o ex-responsável para a área financeira

E por falar em desporto, "Rotação na selecção só deu para empatar na Croácia".

"Câmaras com resultados negativos necessitam de avaliação". Em entrevista ao DIÁRIO, Maria José Fernandes, coordenadora do Anuário dos Municípios Portugueses, lança o alerta a Câmara de Lobos, Funchal, São Vicente, Ponta do Sol e Ribeira Brava.

Saiba ainda que "Nunca houve tanta gente a trabalhar por conta de outrem na Região".

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada:

Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt] Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt]. 366.154 vind-ik-leuks · 8.762 personen praten hierover. Mais Madeira do que nunca... http://www.dnoticias.pt

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira:

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.