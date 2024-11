Karatecas madeirenses estiveram em competição no Algarve

A Madeira esteve representada neste fim-de-semana no Campeonato Nacional de Karate (fase final) nas categorias de Cadete, Júnior e Sub21, com jovens praticantes da modalidade em representação da Associação de Shotokan Kokusai Karaté de Santo António (ASKKSA).

O evento decorreu nos dias 16 e 17 de Novembro, realizando-se combates nos escalões de especialização Cadete, Júnior e Sub21, na cidade de Faro, Algarve, mais precisamente no Pavilhão Municipal da Penha que recebeu, durante os 2 dias, cerca de 530 atletas, provenientes de 47 associações, de todas as regiões do pais.

A ASKKSA marcou presença com 7 atletas, 3 cadetes (Constança Lima, Santiago Fernandes e Tiago Pestana), 3 juniores (Leonor Coelho, Madalda Abreu e Mafalda Oliveira) e 1 Sub21 (Francisco Ornelas), atletas que foram apurados na fase regional em Outubro.

"Os nossos karatecas estiveram em bom plano, demonstrando, superação pessoal, psico-emocional e técnica, com destaque para Francisco Ornelas, que obteve o 7.º lugar em Kata Sub21 Masculino e pelos 5.ºs lugares de Constança Lima e Tiago Pestana, que estiveram a lutar pelo bronze, em Kata Cadete. As prestações demonstradas são excelentes indicadores, para o futuro", garante a associação.