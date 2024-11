Festival Internacional de Bandolins arrancou com concerto de Marcin Dylla

O Festival Internacional de Bandolins da Madeira arrancou esta sexta-feira, 15 de Novembro, com um concerto protagonizado pelo célebre guitarrista clássico Marcin Dylla, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Este evento, apoiado pela Câmara Municipal do Funchal, marca o início de três dias dedicados à excelência musical, unindo artistas internacionais e talentos regionais num programa diversificado. Dylla, aclamado como um dos melhores guitarristas do mundo, brindou o público com a sua técnica irrepreensível e emotividade inigualável, num recital que destacou a sua mestria e paixão pela música clássica.

O festival prossegue este fim-de-semana, com masterclasses, encontros regionais e concertos de artistas de renome, celebrando as múltiplas facetas do bandolim.

Amanhã, 16 de Novembro, às 16h30, o público poderá assistir ao 39º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira, com apresentações de tunas e orquestras de todo o arquipélago, como o Eleutherius Chorus de Câmara de Lobos, a Orquestra de Bandolins da CP Camacha, a Tuna de Câmara de Machico, entre outros. Às 20h, o MiniM Medieval Ensemble sobe ao palco com um repertório único de música medieval dos séculos XIV e XV, interpretado em réplicas de instrumentos históricos, oferecendo ao público uma verdadeira viagem no tempo através da música.

No dia 17 de Novembro, pelas 16h30, o 39º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira continua com mais apresentações de grupos regionais. Às 20h, o festival encerra com um concerto especial que reunirá dois músicos de renome internacional. Vincent Beer-Demander, conceituado concertista e compositor, professor no Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille e no Conservatoire Royal de Liège, é autor de inúmeros concertos para bandolim e uma referência no panorama musical. Juntamente com ele, Grégory Daltin, acordeonista e bandoneonista reconhecido pela sua versatilidade, que abrange desde a música barroca até à improvisação, encerrará esta edição do festival com uma apresentação que promete aliar tradição e inovação, criando uma experiência musical única e inesquecível.

Na sua 9ª edição, o Festival Internacional de Bandolins da Madeira consolidou-se como um dos eventos de referência a nível mundial no género, promovendo a riqueza da tradição madeirense e apresentando o melhor do repertório internacional. Os bilhetes para os concertos estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias ou na ticketline.