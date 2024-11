"Heróis Globais da Esperança" de 2025 com madeirense entre representantes

Já estão escolhidos os representantes de Portugal que serão os "Heróis Globais da Esperança 2025" (Global Heroes of Hope 2025), que inclui uma madeirense. Dília Afonseca, nomeada pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), juntamente com Fátima Escrivães (nomeada pelo Núcleo regional do Norte) vão representar Portugal no evento promovido pela American Cancer Society (Sociedade Americana Contra o Cancro).

De acordo com nota do NRM-LPCC, "os 'Heróis Globais da Esperança' simbolizam a luta e força de todos os doentes oncológicos, enquanto lidam com os aspetos físicos e emocionais da sua caminhada perante a doença, inspirando todos aqueles que foram diagnosticados. São, também, o rosto do Relay For Life, em português Um Dia Pela Vida".

Salientando que "o projeto Um Dia Pela Vida é uma ​ iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito de um programa internacional da American Cancer Society", sendo que "no mundo, cerca de 32 Nações já fazem parte deste projeto que a nível internacional é designado por Relay For Life".

Iniciativas que remontam aos "anos 80, nos Estados Unidos da América, um cirurgião conhecido por Dr. Gordon Klatt organizou a sua própria angariação de fundos fazendo o que gostava, correndo. Angariou mais de 27 mil dólares e demonstrou que uma só pessoa pode fazer a diferença. Atualmente o Relay For Life representa maior movimento global de luta contra o cancro", conta o NRM-LPCC.

"Os 'Heróis da Esperança' aceitam o compromisso de representar a sua organização, participar ativamente nos programas do Global Relay For Life Heroes of Hope e recrutar outros sobreviventes e cuidadores para participarem nas atividades de organizações congéneres de luta contra o cancro, visando o desenvolvimento de iniciativas de promoção da saúde e prevenção do cancro em contexto comunitário", explica o papel das representantes.

Dilia Afonseca foi "capitã de equipa no Um Dia Pela Vida Santa Cruz que decorreu de 10 de Maio a 25 de Novembro de 2023, tendo organizado e participado em várias iniciativas de angariação de fundos e de sensibilização das pessoas para a problemática do cancro", explica. "De igual modo, Fátima Escrivães tem sido um rosto visível do projeto na Norte, tendo participado, numa primeira fase, em 2019, em Vila do Conde, onde colaborou com uma equipa na organização de uma maratona de cycling. Em 2023 aceitou o convite para trazer o projeto Um dia Pela Vida até Esposende, onde foi uma das responsáveis locais", conclui a nota.