Casa do Povo de São Vicente vence Super Taça de Futsal

O Pavilhão do Curral das Freiras foi palco, na noite de sexta-feira, da Super Taça de Futsal. O jogo colocou frente a frente a Casa do Povo de São Vicente, campeã do VIII Campeonato de Casas do Povo, e a Casa do Povo da Camacha, detentora da Taça Naminhaterra.tv.

No final, a Casa do Povo de São Vicente venceu a Super Taça de Futsal e com mais este triunfo soma já 7 títulos, 3 campeonatos, 2 taças e 2 super taças.